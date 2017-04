ناقد "سيدتي نت" السري: لم أشاهد في Arabs Got Talent إلا التهريج

تم الاتفاق مع أربعة نقّاد مشاهير من مختلف الدول العربية ليواكبوا برنامج Arabs Got Talent ويطلقوا أحكامهم من منظار آخر مستقل ويراعي المضمون والمصداقية. وقد تمّ اختيار النقاد المشاهير بناءً على خبراتهم ومؤهّلاتهم وقدراتهم على إطلاق الأحكام الصائبة . وسيكون لنا محطة أسبوعية مع هؤلاء النقاد الخفيّين، ومن ثم سنكشف في الحلقة الأخيرة أسماءهم.

دور الناقد الخفي

سيقوم الناقد الخفي بمتابعة حلقات Arabs Got Talent محلّلاً آراء اللجنة وحضور المشتركين ومواهبهم. ليس من الضروري أن تتطابق آراؤه مع آراء لجنة التحكيم الأصلية لـ Arabs Got Talent بل قد يختلف معهم ويبدي رأياً مغايراً معتمداً على حسّه النقدي وخبرته في المجال الغنائي الفني. تابعوا نقاد «سيدتي» الخفيّين أسبوعياً وآراءهم في البرنامج علماً بأن حق الرد محفوظ ومرحب به.

الناقد سندباد

الناقد لهذا الأسبوع اختار اسم سندباد ليطلّ به طيلة عرض عدد من الحلقات. وفي ما يلي رأيه وملاحظاته عن الحلقة:

تابعت الحلقة الثالثة من برنامج Arabs got talent في موسمه الثالث لكي أشاهد إلى أين وصل العالم العربي في مستوى مواهبه، وصعقت عندما وجدت أن أكثر من مئة مشترك وقفوا أمام لجنة تحكيم مؤلّفة من أربعة أشخاص هم الدكتور علي جابر والممثل أحمد حلمي والممثل ناصر القصبي والفنانة نجوى كرم، ولكنني لم أستطع أن أصدّق ما أراه وما أسمعه من المواهب العربية، سواء على مستوى الغناء أو الرقص أو التمثيل أو الجمباز أو سواها من المجالات الأخرى، لأنني لم أشاهد سوى «مسخرة وتهريج». وأكثر ما أدهشني هو تعليقات لجنة التحكيم على غالبيّة هذه المواهب، حيث بالغوا في الوصف وفي تأليف جمل شعرية لدى تقييم أداء مشتركين دون المستوى وبموافقة الأعضاء الأربعة. فالفنانة نجوى كرم سريعة الاندهاش وفي أغلب الأحيان على مشتركين، لا يستحقّون دهشتها، ويجب ألا ينسى الحكّام الكرام أنّ عليهم أن يختاروا Arabs got talent في عالمنا العربي وأنهم ليسوا في جلسة تسلية وتمضية وقت و«هزار»، خصوصاً وأنهم يطلّون عبر شاشة عربية مهمة جداً وتتمتّع بالمصداقية، عدا عن أنهم أشخاص لهم اسم ومصداقية عند الناس، لأن تعليقاتهم التي لم تكن في محلّها ومجاملاتهم وخصوصاً مع الأطفال، سوف ترتدّ عليهم ولا يجوز أن تصدر هكذا تصرّفات عن لجنة تحكيم مميّزة وموثوق بها. بالنسبة إلى الدكتور علي جابر، فأراه أحياناً صارماً وأحياناً أخرى متساهلاً جداً ومثله الممثل ناصر القصبي، أما الممثل أحمد حلمي فهو أعطى ومن دون أدنى شك، بخفّة ظلّه وحضوره إضافة كوميدية على البرنامج إلا أنه لم يضف حتى الآن، بآرائه ومواقفه أي شيء إلى لجنة التحكيم. إلى ذلك سمعت بعض المفردات العشوائية التي صدرت من هنا وهناك، وعلى سبيل المثال عندما حاولت الفنانة نجوى كرم أن تجامل الطفل نائل الطرابلسي فقالت له: «إن دكاترة الموسيقى لا يستطيعون أن يفعلوا مثلك، وأن يقولوا اسم النوتة الموسيقية بمجرّد أن يسمعوها». عذراً منك سيدتي! لا أدري عن أي «دكاترة» تتحدّثين ولكن لا يجوز أن تشملي الجميع بكلامك، مع العلم أن الطفل نائل الطرابلسي هو من أهم المشتركين حتى الآن. وأعتقد أنه مطلوب من لجنة التحكيم أن تغيّر في أسلوبها وفي اختيار مفرداتها، كأن لا يقال مثلاً: «أنت قدّمت لنا شيئاً لم نره أبداً أو أنت أوجدت فناً جديداً ومبهراً» إلى مشترك دون المستوى.

أكثر من مائة مشترك مثلوا حتى الآن أمام لجنة التحكيم، ولا يوجد بينهم سوى 7 مشتركين أو 9 مشتركين جيدين وعاديين، ولكننا لم نرَ حتى الآن من يستحقّ لقب Arabs got talent. أما المشتركون الباقون، فليسوا سوى مواهب «مسخرة» ومهرّجين ودون المستوى، وأنا أنصح أعضاء لجنة التحكيم أن يطّلعوا على شرائط الفيديو للبرنامج الأم وأن يشاهدوا المواهب التي تشارك فيه وأن يراقبوا كيف يتصرّف أعضاء لجنة التحكيم معهم، وحينها سوف يعلمون ماذا أقصد بكلامي. يجب أن ينتبه الحكّام الكرام إلى الكلام الذي ينطقون به، لأن مسؤوليتهم كبيرة في أن يقدّموا للعالم العربي Arabs got talent حقيقياً وليس مهرّجاً. وأخطر ما في الأمر، هو الفريق الذي يفتّش ويبحث عن تلك المواهب، ولا أدري كيف سمح هذا الفريق لـ 90 في المائة من المشتركين الذين وقفوا أمام اللجنة أن يمثلوا أمامها.

أنا على يقين تام بأنه يوجد في العالم العربي الكثير من المواهب الخارقة وفي جميع أنواع الفنون، ولكن أين هم الذين يبحثون عنهم ويجدونهم؟! أليست هذه هي مهمة الفريق المعدّ للبرنامج؟ ولعلّ الأمر اللافت هو أن المشتركين من أصحاب الإعاقة الجسدية أكثر براعة وموهبة من المشتركين العاديين. على سبيل الذكر، الشاب الجزائري الذي رقص مع زميله حيث قدّم استعراضاً مذهلاً، والشاب المصاب بمرض التوحّد الذي قدّم عرضاً مبهراً .

ترى من هو الناقد سندباد؟ هل هو فنان أو كاتب أو ملحن لبناني شهير؟

