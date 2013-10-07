العاملون بـ"المترو" يطالبون بالـتأمين على حياتهم ضد الوفاة أو الإصابة

طالب عدد من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعمل وثيقة تأمين على الحياة لجميع العاملين بشركة المترو، على أن تصرف فى حالة وفاة أحد العاملين أو إصباته بالعجز الجزئى أثناء تأديته عمله، مؤكدين أنه فى حالة حدوث أى مكروه من اليوم لأى عامل فأنهم يحملون المسئولين بالدولة المسئولية تجاه من يصاب بمكروه.

وقال العاملون فى بيان لهم مطلبهم يأتى بسبب الظروف الراهنة والتى تمر بها البلاد وطبيعة العمل الشاقة والإنتحارية داخل مترو الأنفاق والتى تجعل العاملين يفقدون زملائهم واحد تلوا الأخر ويصاب العديد منهم دون أى مراعاة من الدولة لهؤلاء الرجال الأوفياء لبلدهم.

وأضاف العاملون، أن مطلبهم يأتى حرصاً منهم على الاستمرار بالعمل دون توقف أو خوف من أى خطر تجاه العاملين وتأدية أفضل خدمة للراكب بالرغم من التهديدات الدائمة والمتلاحقة دون أن يشعر الراكب بالمعناة التى نعانيها داخل المحطات.

وأكد العاملون، أنه اجتمع ممثلين عن العاملين بجميع طوائف المترو وبعد المناقشات تم الإتفاق على هذا المطلب، مطالين بتحديد ميعاد مع وزير النقل فى أسرع فرصة لتحقيق هذا المطلب دون أى تعطيل أو تأخير.