وفد من مستشفى 57357 يحتفل بانتصارات أكتوبر بسفارة مصر بأبو ظبى

شارك وفد من مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 نيابة عن الدكتور شريف أبوالنجا مدير المستشفى للأبحاث والتطوير والعلاقات الخارجية سفارة مصر بالإمارات، الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد والتى أقيمت تحت شعار "القوات المسلحة المصرية عطاء بلا حدود"، بمناسبة مرور الذكرى الأربعين لملحمة نصر أكتوبر التى ستظل شاهدا على صلابة وإرادة شعبها وقدرة قواتنا المسلحة المصرية على مواجهة المحن والتى طالما كانت وستظل لمصر وشعبها درعا وسيفا لتحقيق النصر وتحرير الأرض الغالية، والعمل من أجل حاضر أفضل ومستقبل زاهر.

صرح بذلك هشام عبد السلام المسئول الإعلامى للمؤسسة، وقال إن الاحتفال أقيم تحت رعاية ملحق الدفاع بالسفارة المصرية بأبوظبى العقيد أركان حرب ياسر صبرى شلبى، الذى قدم التحية لزعماء الأمة العربية الذين شاركوا فى صنع نصر أكتوبر وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات الراحل والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والذى تبرع بدمه لجرحى حرب أكتوبر المجيدة آنذاك.

وأضاف أن ملحق الدفاع المصرى أعرب، خلال الاحتفال، عن سعادته وافتخاره بتكريم العديد من أبطال حرب أكتوبر الذين يعيشون فى الإمارات، لافتا إلى أن الاحتفالية تضمنت عرض فيلم قصير عن الجيش المصرى وتاريخه وبطولاته وإنجازاته الوطنية ومساهماته فى حفظ الأمن والسلام المصرى تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.