زيني إطلالتك بالحجاب بلون الأمل

زيني إطلالتك بالحجاب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول باللون الزهري دعماً لحملة محاربة السرطان، التي تتوجه إلى النساء في كل العالم في هذا الشهر.

الزهري بما يحمله من رقة ونعومة هو خيار موفق للمحجبة، إذ يضيف، بلمسة صغيرة، إلى أزيائها أنوثة مميّزة.

من "سيدتي نت"، اخترنا لك مجموعة من الأزياء والاكسسوارات المناسبة لطلتك بالحجاب، والمميزة بلون الأمل الزهري، بمختلف تدرجاته.

بعض النصائح:

- يمكنك الاستفادة من بلوزة أو سروال أو تنورة باللون الزهري، وتنسيقه مع قطعة بلون فاتح أو داكن.

- يمكنك تنسيق اكسسوارات بألوان زهرية، مع حجاب (شيلة أو إيشارب) باللون الزهري أو بتدرجاته، مع ملابسك الحيادية، لإضافة لمسة مميزة.

- إذا كنت سمراء البشرة، اتجهي إلى الزهري الباستيل أو الفاتح، لإضافة لمسة ملونة ورقيقة. وإذا كنت من ذوات البشرة البيضاء، يمكنك الاستفادة من الزهري الداكن والتدرجات القاتمة منه، لإضافة لمسة مميزة ومضيئة إلى طلتك.

لا تقتصر الإطلالة باللون الزهري على الملابس "السبور". يمكنك الاستفادة من رقة هذا اللون في اختيارك لملابس السهرة؛ فلتكن خياراتك متنوعة، وكوني على ثقة بأنّ الزهري يليق بالجميع.

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