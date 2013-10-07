القبض على عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والأفيون بالمنيا

القت مباحث المخدرات بالمنيا القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الافيون المخدر والاقراص المخدرة ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا إخطاراً من مباحث المخدرات بضبط كلاً من (احمد.م.أ 25 سنة عاطل بحوزنة لفافة من مخدر الافيون بقصد الاتجار وهاتف محمول ومبلغ مالى وتحرر محضر برقم 8656 إدارى قسم المنيا ،و ناصر.م.ر 40 سنة عاطل بحوزتة 160 قرص لمخدر الترامادول بقصد الاتجار ، تحرر محضر بالواقعة برقم 7843 إدارى قسم المنيا) تولت النيابة التحقيق.