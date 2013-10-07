البورصة تختتم جلسة اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها .. و1.5 مليار جنيه أرباح

اختتمت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مستريات المستثمرين المصريين، متجاهلةً أحداث العنف التي شهدتها محافظات متفرقة في جميع أنحاء البلاد أمس تزامناً مع احتفالات الشعب والجيش بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 51 قتيل و370 جريح.

ليربح رأس مال البورصة السوقي مليارأً و500 مليون جنيه، وتغلق الجلسة على قيمة مسجلة 381 مليار و594 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 94 مليون و118 ألف سهم، بلغت قيمتهم الإجمالية 373 مليون و863 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 22 ألف و712 صفقة، تمت على أسهم 171 شركة، صعد منها 103 شركة، بينما تراجعت 38.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، بمقدار 41 نقطة، ليسجل 5,765,87 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.67%، بمقدار 4 نقاط، ليسجل 495.09 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83%، بمقدار 6 نقاط، ليسجل 829.87 نقطة.