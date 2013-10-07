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ضبط 3 مصانع سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 3 مصانع سلاح في حملة أمنية بالقليوبية ضبط 3 مصانع سلاح في حملة أمنية بالقليوبية

صورة أرشيفية

ضبطت حملة أمنية مكبرة، شنتها أجهزة الأمن بالقليوبية، لضبط الخارجين عن القانون وتجار السلاح والأشقياء الخطرين بالخصوص وكفر شكر و قليوب، 3 مصانع لتصنيع السلاح وتشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصصوا في سرقة السيارات بالإكراه علي الطريق الزراعي.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنعين لتصنيع السلاح بمدينة الخصوص يديرهما عاطل ويدعي “عصام ع .ع” و بداخلهما 10 قطع أسلحة و أدوات التصنيع، كما تم ضبط مصنع آخر في كفر شكر يديره “محمد ن. ر” و بداخله 8 قطع أسلحة و أجزاء التصنيع الخاصة بالأسلحة ومعدات التصنيع.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد “جمال الدغيدي” رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من ضبط 3 مسجلين هم “محمد ع .أ”، و”سلامة ص.س”، و “عماد ج. ا”، و بحوزتهم 2 بندقية آلية و فرد خرطوش.

و اعترف المتهمون بسرقة 6 سيارات تحت تهديد السلاح محملة بالأغنام في أثناء توجهها للقاهرة لبيعها في أسواق الأضحية الخاصة بعيد الأضحي المبارك، أمرت نيابة قليوب برئاسة “هيثم أبوضيف” مدير النيابة بحبس المتهمين.

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