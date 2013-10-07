مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الأنبار

أفاد مصدر فى شرطة محافظة الأنبار اليوم بأن خمسة جنود سقطوا بين قتيل وجريح أثر انفجار عبوة ناسفة شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار،نحو 110 كم غربى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق فى منطقة الدواية شمال شرقى قضاء الكرمة بمدينة الرمادى انفجرت ظهر اليوم الاثنين، مستهدفة دورية للجيش العراقى، مما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

أضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

ومن جهة أخرى ألقت قوات الأمن اليوم الاثنين القبض على أربعة من قياديى تنظيم القاعدة، صادرة بحقهم مذكرات قبض خلال عملية أمنية بمحافظة الأنبار.

وقال مصدر أمنى إن قوة من قيادة مشاة عمليات الجزيرة والبادية القت اليوم القبض على أربعة من قياديى تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن عملية القبض استندت إلى مذكرات قبض صادرة بحقهم، وتم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم.