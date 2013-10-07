نتنياهو: تحقيق السلام مع الفلسطينيين يستحيل طالما رفضوا الاعتراف بحق اليهود

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه يستحيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين طالما رفضوا الاعتراف بحق الشعب اليهودى فى أن تكون له دولة قومية سيادية، معتبرا هذه القضية شرطا ضروريا لإنجاح المفاوضات الجارية حاليا.

وأكد نتنياهو، فى تصريحات أوردها راديو "إسرائيل" صباح اليوم الاثنين، على ضرورة أن تكون أية دولة فلسطينية مستقبلية مجردة من الأسلحة مع اتخاذ ترتيبات قوية لحماية أمن إسرائيل.

ومن جانب آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى دعوة المجتمع الدولى إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران وتشديدها ما لم تقم طهران بإزالة أجهزة الطرد المركزى لتخصيب اليورانيوم وقضبان البلوتونيوم التى تستخدمها فى برنامجها النووى.