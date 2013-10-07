أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتنياهو: تحقيق السلام مع الفلسطينيين يستحيل طالما رفضوا الاعتراف بحق اليهود

Google+ Print
نتنياهو: تحقيق السلام مع الفلسطينيين يستحيل طالما رفضوا الاعتراف بحق اليهود نتنياهو: تحقيق السلام مع الفلسطينيين يستحيل طالما رفضوا الاعتراف بحق اليهود

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأنه يستحيل تحقيق السلام مع الفلسطينيين طالما رفضوا الاعتراف بحق الشعب اليهودى فى أن تكون له دولة قومية سيادية، معتبرا هذه القضية شرطا ضروريا لإنجاح المفاوضات الجارية حاليا.

وأكد نتنياهو، فى تصريحات أوردها راديو "إسرائيل" صباح اليوم الاثنين، على ضرورة أن تكون أية دولة فلسطينية مستقبلية مجردة من الأسلحة مع اتخاذ ترتيبات قوية لحماية أمن إسرائيل.

ومن جانب آخر، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلى دعوة المجتمع الدولى إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران وتشديدها ما لم تقم طهران بإزالة أجهزة الطرد المركزى لتخصيب اليورانيوم وقضبان البلوتونيوم التى تستخدمها فى برنامجها النووى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365