اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الأربعاء المقبل

قال مصدر مسئول بالجامعة العربية لـ"اليوم السابع" إنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الأربعاء، برئاسة ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة العربية فى أعقاب عودة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وسيعرض الأمين العام نتائج لقاءاته على هامش الجمعية العامة والاتصالات التى أجراها خاصة فيما يخص القضية السورية وتطوراتها ومساعى روسيا وأمريكا لعقد مؤتمر جنيف 2 الشهر المقبل.

كما سيتطرق الاجتماع إلى التصريحات التى أدلى بها رئيس جمهورية التشيك، ميلوس زيمان، حول نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس.

وكانت مصر والعراق قد طلبتا من الجامعة العربية عقد اجتماع تشاورى لمجلس الجامعة للتشاور بين الدول العربية حول جدول أعمال الاجتماع العربى الأوروبى الذى سيتم عقده فى بروكسيل على مستوى المندوبين والسفراء قريبا ولتوحيد الرؤى العربية حول القضايا المطروحة.