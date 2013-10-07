أونروا تنفى اتهامات فلسطينية بتقليص مساعداتها للاجئين الفلسطينيين

نفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اليوم الاثنين، اتهامات فلسطينية لها بتقليص مساعداتها للاجئين الفلسطينيين.

وقال المستشار الإعلامى لأونروا عدنان أبو حسنة، فى تصريحات إذاعية بثتها وكالة أنباء /سما/ المحلية، إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها المنظمة الدولية لا علاقة لها بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين أو إعلان حرب منها عليهم.

وذكر أبو حسنة أن إجراءات أونروا قامت على مسح ميدانى للفقر فى قطاع غزة أفضى إلى وقف المساعدات إلى نحو 9500 عائلة تحسنت أوضاعها، مقابل انضمام 5400 عائلة إلى متلقى المساعدات، ومضاعفة المساعدات إلى 4 آلاف عائلة أخرى.

وأكد أبو حسنة أن أونروا تواصل تقديم مساعداتها لنحو 830 ألف لاجئ فى قطاع غزة "وهو رقم لم يسبق له مثيل منذ إنشاء أونروا".

وكانت أوساط فلسطينية رفضت التقليصات الجديدة فى مساعدات أونروا معتبرة أنها تستهدف تصفية قضية اللاجئين فى ظل الأوضاع الصعبة التى يواجهها قطاع غزة.

ويعتمد نحو ثلثى سكان قطاع غزة الذى تحاصره إسرائيل منذ منتصف عام 2007 على ما تقدمه أونروا من مساعدات علما بأن الوكالة تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى كل من الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن إلى جانب القطاع.