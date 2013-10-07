إسرائيل تخطر 6 عائلات بهدم منازلها فى الأغوار الشمالية بالضفة

أخطر الجيش الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 6 عائلات فلسطينية بهدم منازلها فى منطقة الأغوار الشمالية، شمالى الضفة الغربية، بحجة البناء بدون ترخيص، بحسب مسئول فلسطينى.

وقال رئيس مجلس قروى المالح والمضارب البدوية، عارف دراغمة، للأناضول، إن "قوة عسكرية داهمت منطقة المنطار بالأغوار، وأخطرت 6 منازل بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص".

وأضاف أن "إسرائيل تمارس أعمال تهجير للسكان، لإفراغ الأغوار من الفلسطينيين، من أجل السيطرة عليها لصالح مستوطنات زراعية وتجارية".

ولم يشر دراغمة إلى موعد الهدم، ولكن من المعتاد وحسب مواطنين فلسطينيين، أن تقوم قوة عسكرية إسرائيلية برفقة جرافات بهدم الأماكن بشكل مفاجئ بعد تسليم الإخطارات للأهالى.

ويسكن فى الأغوار الفلسطينية نحو 10 آلاف فلسطينى فى بيوت من الصفيح والخيم، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون فى حياتهم على تربية المواشى والزراعة.

ولم يتسن الحصول على رد فورى من السلطات الإسرائيلية، حول هذا الأمر.