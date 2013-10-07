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رابطة العالم الإسلامى تستضيف 500 حاج يمثلون الشعوب والأقليات الإسلامية

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رابطة العالم الإسلامى تستضيف 500 حاج يمثلون الشعوب والأقليات الإسلامية رابطة العالم الإسلامى تستضيف 500 حاج يمثلون الشعوب والأقليات الإسلامية

تستقبل رابطة العالم الإسلامى500 شخصية إسلامية لأداء فريضة الحج لهذا العام ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحج بيت الله الحرام هذا العام يمثلون الشعوب والأقليات الإسلامية.

وأوضح الأمين العام للرابطة وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن برنامج الرابطة فى استقبال الحجاج مكن خلال السنوات الماضية الآلاف من المسلمين والمسلمات من بلدان العالم من تأدية فريضة الحج، موضحا أن الرابطة تختار الضيوف من العلماء والدعاة وأساتذة الجامعات ومسئولى المؤسسات والمراكز والجمعيات الإسلامية الذين يمثلون الشعوب والأقليات المسلمة.

وقال الدكتور التركى: "لقد تم اختيار الحجاج وفق معايير موضوعية تشمل النظر فى نشاط المرشح فى خدمة الدعوة الإسلامية فى مجتمعه ومدى الاستفادة منه فى دعم المناشط الإسلامية كإنشاء المساجد ودور الأيتام والمستوصفات والمدارس الإسلامية وحلق تحفيظ القرآن الكريم ومدى توظيف المرشح لقدراته بما يخدم مبدأ الوسطية فى الإسلام، ومحاربة الانحراف الفكرى، ومناهضة الفكر الهدام والمسالك الشاذة، وما لديه من خبرات متخصصة فيما يخدم الإسلام والمسلمين".

وأضاف أن استضافة الحجاج تتيح الفرصة للمسؤولين فى الرابطة للتشاور مع الشخصيات المستضافة حول أوضاع شعوبهم وحول القضايا التى تهتم بها الرابطة والاتفاق على تنفيذ برامج مشتركة لخدمة الإسلام فى بلدانهم.

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