وزير الخارجية السودانى يبحث مع سفير السعودية لدى الخرطوم العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السودانى على كرتى اليوم الاثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم فيصل بن حامد معلا، مسار العلاقات الثنائية والإيجابية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

> وتناول الاجتماع، سير توزيع المساعدات المتواصلة من المملكة العربية السعودية للمتأثرين بالأمطار والسيول الأخيرة.

> وجدد كرتى تقدير وامتنان السودان حكومة وشعبا للمساعدات الضخمة التى قدمتها وتقدمها السعودية، للمتضررين من السيول والأمطار والتى تعد الأكبر بين المساعدات التى تلقاها السودان، حيث بلغت قيمتها 10 ملايين دولار.

> وأكد كرتى أن ذلك يعبر عن حقيقة الروابط الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص السودان على تطوير علاقاته الإيجابية بالمملكة العربية السعودية وكل دول الخليج.

> من جانبه، أبدى السفير السعودى لدى السودان، ارتياحه لمسار العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة فى الارتقاء بها لمصلحة الشعبين، والأمتين العربية والإسلامية.