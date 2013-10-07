سفارة مصر بتايلاند تمنح الدارسين فى الأزهر وإعلاميين تأشيرات الدخول

فى ضوء استتباب الوضع الأمنى فى مصر، وإعلان رئيسة الوزراء التايلاندية عن بدء عودة الرعايا التايلانديين، وخاصةً طلاب الأزهر الشريف لاستكمال دراستهم، استقبل السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية فى بانكوك، عدداً من كبار مسئولى مركز إدارة المقاطعات الجنوبية فى تايلاند، حيث قام بالتنسيق معهم بتسهيل إجراءات إعادة الطلاب التايلانديين إلى مصر.

كما منحت السفارة المسئولين التايلانديين تأشيرات الدخول اللازمة لمرافقة الدفعة الأولى من الطلاب، إضافةً لعدد من الإعلاميين البارزين، وبما يعكس الاهتمام الذى توليه السلطات التايلاندية لتغطية هذا الحدث من ناحية، وطمأنة ذوى الطلاب والرأى العام التايلاندى على استقرار الأوضاع فى مصر من ناحية أخرى.

وعاد فى الأسبوع الماضى 229 طالباً تايلاندياً إلى مصر، ومن المقرر عودة 138 طالباً على متن طائرة "شارتر" تابعة للخطوط الجوية التايلاندية يوم 8 أكتوبر الجارى، وعلى أن يلحق بهم 600 طالب إضافى خلال الأسبوعين القادمين، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة التايلاندية بعودة طلابها لمصر، وثقتها فى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر فى الآونة الأخيرة لتصويب الأوضاع، والسيطرة على الحالة الأمنية.