الجالية المصرية بمسقط تهنئ ملحق الدفاع بنصر أكتوبر

توجه عدد من أبناء وأعضاء مجلس إدارة نادى الجالية المصرية بسلطنة عمان، مساء أمس، إلى مقر مكتب ملحق الدفاع المصرى بمسقط العقيد بحرى أ.ح مصطفى محمد محمود، لتقديم التهنئة له وللقوات المسلحة، من خلال رسالة تقدير منهم لدور جيش مصر العظيم، وموقفه الرائع للانتقال لمرحلة جديدة فى مصر، كما حرصوا على تهنئته بمناسبة انتصارات أكتوبر، وتوجيه رسالة تقدير من المصريين للقوات المسلحة.

كما حرصت الكنيسة المصرية بمسقط على توجيه التهنئة، وزار وفد كنسى ملحق الدفاع، نيابة عن القس الراهب سوريال الأنبا بيشوى راعى كنيسة الشهيد مارمينا بمسقط لوجوده خارج مسقط.

من جانبه، وجه ملحق الدفاع الشكر للحضور، وأكد على أن الجيش المصرى سيظل دائما مصدر الفخر والاعتزاز ورمز التلاحم والتقدير والسيادة والقوة لكل مصرى.

وأضاف أن المصلحة العليا للبلاد وأمن مصر القومى تعد المهمة الأولى للجيش المصرى العظيم، لأنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن.

وقال إن هدف الجيش خلال هذه المرحلة هو سرعة الوصول إلى صيغة من التوافق الذى يلبى متطلبات الشعب المصرى العظيم، مع الاستعداد التام لتحمل كافة المسئوليات التى يفرضها الموقف الراهن، وذلك انطلاقا من واجبها المقدس تجاه هذا الوطن.

وعبر العقيد أركان حرب مصطفى محمد محمود عن تقديره لروح الوطنية التى ظهر عليها أبناء الشعب المصرى بالداخل والخارج، وحرصهم على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.