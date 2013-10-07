وزارة الكهرباء: جميع المحطات التى تم إنشاؤها تمت وفق المعايير الدولية

أكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الإعلامى للوزارة أن جميع محطات الكهرباء التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية تمت طبقا لأحدث المواصفات الفنية من خلال مناقصات عالمية روعى فيها الشفافية.

وقال فى تصريح له اليوم، ردا على ما نشر فى إحدى الصحف المصرية، حول وجود فساد فى وزارة الكهرباء - إن قطاع الكهرباء لم يتلق أى شكوى من الشركات الموردة لمحطات الكهرباء لمعرفتها وتيقنها من أن القائمين على تلك المناقصات قاموا بمراعاة المعايير الدولية فى تحديد واختيار الشركات الفائزة.

وأكد المتحدث الإعلامى مجددا أن الكلام عن الفساد فى وزارة الكهرباء هو محض افتراء ولم تتلق الجهات الرقابية أو القضائية أى ملفات بهذا الخصوص، ومن لديه شبهة يتوجه إلى النائب العام بدلا من إلقاء الاتهامات بدون دليل.

وشدد على أن ما كان يحدث من تخفيض أحمال خلال الفترات الماضية كان سببها الرئيسى تدهور إنتاج الغاز الطبيعى اللازم لإنتاج الكهرباء وعدم توافر المازوت.

ونوه الدكتور أكثم على ثقة جهات التمويل الدولية التى تقدم القروض لإقامة المشروعات تقوم بالمتابعة الفنية الدقيقة لتلك الإجراءات، وتعرب هذه الجهات عن شكرها لقطاع الكهرباء لالتزامه بالمعايير الدولية فى التنفيذ.