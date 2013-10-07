أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

اسقاط تهمة ضد ساركوزي تتعلق بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية

  • 16
Google+ Print
اسقاط تهمة ضد ساركوزي تتعلق بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية اسقاط تهمة ضد ساركوزي تتعلق بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين ان تهمة الفساد اسقطت عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتعلقة بتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في 2007.

وفي مارس وجهت الى ساركوزي (58 عاماً) تهمة تلقي اموال من المرأة الاكثر ثراء في فرنسا صاحبة شركة لوريال ليليان بيتنكور عندما لم تكن تتمتع بكامل قدراتها العقلية. واسقاط التهم قد تفسح المجال امام ساركوزي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.

وكان يشتبه بان ساركوزي استفاد من سخاء بيتنكور في حين اظهرت فحوص طبية بان هذه المرأة البالغة التسعين من العمر تعاني من الخرف منذ  سبتمبر 2006.

وبحسب صحيفتي لوموند وسود اويست احيل عشرة من المتهمين ال11 الاخرين في اطار هذه القضية بينهم وزير الموازنة السابق اريك فيرت على المحكمة الجنائية.

وساركوزي الذي انسحب من الحياة السياسة منذ هزيمته امام الاشتراكي فرنسوا هولاند في 2012 يبقى المرشح المفضل لانصار الاتحاد من اجل حركة شعبية الحزب الاول لليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.

وابقى ساركوزي الغموض حول عودته الى السياسة في حين يبقى الاتحاد من اجل حركة شعبية من دون استراتيجية واضحة ولا مسؤول للاقتراع الرئاسي المقبل.

والقضايا الاخرى التي ارتبط بها اسم ساركوزي هي تمويل ليبي محتمل لحملته الانتخابية واستطلاعات راي مثيرة للجدل في ظل ولايته الرئاسية. كما ورد اسمه في تحقيق حول الرشى المفترضة في منتصف التسعينات لحزبه عندما كان يتولى منصب امين الصندوق وفي تحكيم مالي نهاية 2007 لصالح رجل الاعمال برنار تابي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا