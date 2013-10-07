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أكثم أبوالعلا: جميع محطات الكهرباء تم تنفيذها وفق المعايير الدولية

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أكثم أبوالعلا: جميع محطات الكهرباء تم تنفيذها وفق المعايير الدولية أكثم أبوالعلا: جميع محطات الكهرباء تم تنفيذها وفق المعايير الدولية

الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث بإسم وزارة الكهرباء

أكد الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الإعلامى للوزارة أن جميع محطات الكهرباء التى تم إنشاءؤها خلال الفترة الماضية تمت طبقاً لأحدث المواصفات الفنية من خلال مناقصات عالمية روعى فيها الشفافية.

وقال – في تصريح له اليوم رداً على ما نشر في إحدى الصحف المصرية حول وجود فساد في وزارة الكهرباء : إن قطاع الكهرباء لم يتلق أي شكوى من الشركات الموردة لمحطات الكهرباء لمعرفتها وتيقنها من أن القائمين على تلك المناقصات قاموا بمراعاه المعايير الدولية في تحديد واختيار الشركات الفائزة.

وأكد المتحدث الإعلامى مجدداً أن الكلام عن الفساد في وزارة الكهرباء محض افتراء ولم تتلق الجهات الرقابية أو القضائية أي ملفات بهذ الخصوص ومن لدية شبهه يتوجه إلى النائب العام بدلاً من إلقاء الإتهامات بدون دليل .

وشدد على أن ما كان يحدث من تخفيض احمال خلال الفترات الماضية كان سببها الرئيسي تراجع إنتاج الغازالطبيعى اللازم لإنتاج الكهرباء وعدم توافر المازوت.

أ ش أ

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