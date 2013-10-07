فيديو.. محمد بن راشد يشهد تخريج خبراء مواطنين في إدارة الأداء الحكومي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"..أن تطور العمل الحكومي في دولة الإمارات يبدأ بتطوير الكوادر الوطنية وأن النجاح في تنفيذ الأهداف الحكومية يرتبط بالنجاح في تأهيل العاملين على تحقيقها ..مضيفا أن الحفاظ على مراكزنا المتقدمة عالميا يتطلب تطوير خبراء بمعايير عالمية من أبنائنا.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من خبراء " إدارة الأداء المؤسسي في الحكومة الاتحادية " الذي شهده سموه أمس في قصر الرئاسة..بحضورالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب حفل التخريج موجها حديثه إلى خبراء الأداء.."نريد للعمل الحكومي أن يتطور على يد كوادرنا المواطنة من الاستشاريين والخبراء فالإدارة الحكومية هي علم واسع..وهدفنا تطوير متخصصين واستشاريين مواطنين في هذا المجال ولا يمكن الاستمرار في المنافسة العالمية إلا بتأهيل كوادر وطنية بمعايير عالمية من أبنائنا العاملين في تلك المؤسسات وجعلهم جزءا من دورة العمل اليومية فيها ".

وأضاف سموه " أنتم البداية والقدوة لغيركم من موظفي الحكومة وثقتنا بكم كبيرة..ونريدكم أن تنقلوا إلى إخوانكم من موظفي الحكومة ما تعلمتموه في الجامعات..وأن تطوروا الأداء في مؤسساتكم..ويكون لكم إسهامكم في تحقيق استراتيجيتنا ورؤيتنا..وتستمروا في طريق العلم والمعرفة بدون توقف..لأن العلم يزيد بالتعلم..والمعرفة تتطور بتطبيقها في الحياة العملية ".

وأوضح سموه أن "بناء الإنسان المواطن القادر والمؤهل كان ومازال وسيظل أحد المبادئ التي قامت عليها دولتنا..وأثبت هذا المبدأ نجاحه في تطور دولة الإمارات وتطوير العمل الحكومي سيستمر بكم وبإخوانكم وبجميع فرق العمل المدعومة بالعلم والمعرفة والمؤهلة والقادرة على الإنجاز..وجميع من يسهم ولو بشيء بسيط في تطورنا أعتبره قائدا وأنظر إليه كواحد من فريق عملي".

حضر حفل تكريم خبراء إدارة الأداء المؤسسي في الحكومة الاتحادية..معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويأتي تخريج/ 22 / خبيرا مواطنا في مجال إدارة الأداء الحكومي بالتعاون مع أفضل الجامعات الأوروبية في هذا المجال كجزء من برنامج شامل لتطوير الأداء في المؤسسات الحكومية الاتحادية عبر تأهيل خبراء واستشاريين ومتخصصين من أبناء هذه المؤسسات بحيث يكون تطوير الأداء جزءا مستمرا من دورة العمل الطبيعية فيها وضمن المهام اليومية لمجموعة من موظفيها المتخصصين من ذوي الخبرة في الإدارة الحكومية الحديثة.

ويهدف " برنامج إدارة الأداء المؤسسي " في القطاع الحكومي الذي أطلق في العام 2010 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتم تطبيقه بالتعاون مع جامعة كرانفيلد البريطانية..إلى إعداد خبراء من أبناء الإمارات العاملين في الحكومة الاتحادية لتمكين تلك الجهات من تطوير أدائها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات الموظفين في هذه الجهات.

كما يهدف البرنامج إلى تزويد الخبراء بأحدث المهارات والمفاهيم التي تساعدهم على بناء ثقافة إدارة الأداء الحكومي في الجهات التي يعملون فيها وإطلاعهم على أحدث وأفضل الممارسات العالمية بما يساعدهم على رفع الكفاءة الحكومية وتحقيق نتائج إيجابية وتطوير الخدمات في المؤسسات بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.

ويحرص البرنامج على تنمية وتطوير معارف ومهارات المشاركين وفقا للأساليب والمناهج الإدارية الحديثة..وذلك في إطار حرص الحكومة الاتحادية على مواصلة رحلة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات الحكومية حيث أن برنامج إعداد خبراء الأداء يسهم في تحقيق وقيادة التغيير المؤسسي والحفاظ على تأصيل روح المبادرة والارتقاء بها وفتح آفاق جديدة تدعم وتشجع الإبداع وتحفز الابتكار وترفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية والخدمات في الجهات الحكومية.

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