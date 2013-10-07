"عيدج عيدنا" .. مبادرة لفائدة المحتاجين

أطلقت جمعية الشرطة النسائية الإماراتية مبادرة "عيدج عيدنا"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، والتي تتيح لعضوات الجمعية التبرع بالملابس والأغطية والأحذية لفائدة الفقراء والمحتاجين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وخصصت هيئة الهلال الأحمر 9 مراكز لتسلم تلك التبرعات على مستوى الدولة من عضوات الجمعية البالغ عددهن نحو 5 الآف عضوة .

وقالت الرائد آمنة محمد خميس البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، إن المبادرة تسهم في ترسيخ صور التكافل والترابط الاجتماعي، وتمكن الجمعية من مد يد العون والمساعدة للمحتاجين عبر هيئة الهلال الأحمر المتميزة في مجال العمل الإنساني والخيري على الصعيدين المحلي والخارجي، مبدية استعداد الجمعية لتنفيذ المبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع؛ بالتعاون مع جمعية القطاعات والتي تهدف إلى خدمة المنتسبات والارتقاء بعملهن، وتفعيل دورها في تنظيم برامج مجتمعية تخدم أفراد المجتمع.

وأضافت أن العمل الخيري يلقى اهتماماً بالغ الأهمية لدى عضوات الجمعية التي تحرص على الشراكة المجتمعية بالتواصل مع المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة "عيدج عيدنا" هي نتاج لمجهودات اللجنة الاجتماعية في الجمعية، والتي تتولى إدارتها مواطنات ذوات كفاءة عالية في التعامل وروح المبادرة .

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