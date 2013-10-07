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عودة قبطي بني مزار المختطف بالمنيا بعد سداد الفدية

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عودة قبطي بني مزار المختطف بالمنيا بعد سداد الفدية عودة قبطي بني مزار المختطف بالمنيا بعد سداد الفدية

عاد قبطي بني مزار الدكتور أشرف محروس الذي تم خطفه منذ أيام بعد أن تم سداد مبلغ 100 الف جنية ولا تزال قوات الأمن لم تصل إلى مرتكبي هذة الوقائع .

و ذلك على خلفية عودة قبطي ديرمواس الذي عاد صباح اليوم . حيث تقدم إلى وحدة مباحث مركز ديرمواس “مينا رفعت حنا غبريال” 20 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا ومقيم بقرية أولاد مرجان التابعة لدائرة مركز ديرمواس يتضمن البلاغ عودة والدة المختطف “رفعت حنا غبريال” 61 سنه شيخ بلد والذي تم خطفه علي يد 4 أشخاص ملثمون يوم السبت 28 سبتمبر والمحرر عن ذلك المحضر رقم 4920 إداري مركز شرطة ديرمواس وذلك أثناء زيارته إلى مدينة ملوي مستقل سيارة نص نقل خاصة بـ “عثمان عاطف عثمان” 32 سنة سائق ومقيم بنفس القرية  .

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