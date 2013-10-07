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مصر تشكو غانا للفيفا بسبب كوماسي

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مصر تشكو غانا للفيفا بسبب كوماسي مصر تشكو غانا للفيفا بسبب كوماسي

تقدم اتحاد الكرة المصري بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نظيره الغاني، بسبب اختيار الأخير مدينة كوماسي لاستضافة ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com "كان من المفترض أن تستضيف العاصمة الغانية أكر المباراة، ولكن بدلا من ذلك تم اختيار كوماسي."

وأضاف الشامي "لم نعترض على كوماسي إلا عقب علمنا بأن أجواء المدينة لا توفر أدنى سبل الراحة لبعثة منتخب ، فيكفي أن ملاعب التدريب سيئة وفندق الإقامة ثلاثة نجوم."

ويحل الفراعنة ضيوفا على النجوم السوداء يوم 15 أكتوبر الجاري في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت غانا – السادسة مساء بتوقيت القاهرة – على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي، ثاني أكبر المدن الغانية بعد العاصمة.

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