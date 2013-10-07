الكاف يعدل لوائحه بسبب واقعة الأهلي والقطن

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعديل اللوائح المنظمة لبطولاته، وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا بسبب واقعة إعادة مباراة القطن الكاميروني والأهلي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري الأبطال بسبب الأمطار.

وأكد عمرو شاهين رئيس إدارة التسويق بالكاف أنه يتم الآن مراجعة جميع اللوائح بعد هذه الواقعة وتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة بعض التعديلات وإدخالها علي اللائحة خلال المرحلة المقبلة لتفادي تكرار مثل هذه الأمور مستقبلا.

ويرى مسؤولو الكاف أن العمل باللوائح القديمة قد يتسبب في أزمات مستقبلية له وللأندية في آن واحد .

وشدد مسؤولو الكاف علي ضرورة إجراءا تعديلات فورية علي لوائح البطولة خصوصا وان واقعة مباراة القطن والأهلي كانت كفيلة بأحداث أزمة كبيرة بين الناديين إذا كانت النتيجة تشير لتقدم أي من الفريقين في المباراة الأولي

وقال شاهين "الكاف استفاد جيدا من الدرس وسيعمل علي عدم تكراره، خاصة فيما يتعلق بالإلغاء بسبب العوامل الطبيعية مثل الأمطار والرياح والتى سيتم إضافة بند خاص بها."

وأوضح شاهين آن اللائحة الجديدة لن يتم تطبيقها في المباريات المتبقية من النسخة الحالية للبطولة، على أن يتم العمل بها رسميا خلال دوري أبطال إفريقيا 2014.