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تقارير: مقتل 51 يدفع غانا لطلب مواجهة الفراعنة خارج مصر

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تقارير: مقتل 51 يدفع غانا لطلب مواجهة الفراعنة خارج مصر تقارير: مقتل 51 يدفع غانا لطلب مواجهة الفراعنة خارج مصر

ينوي الاتحاد الغاني لكرة القدم، التقدم بطلب رسمي لنظيره الدولي بنقل مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لخارج بسبب الظروف الأمنية.

ووفقا لما أكدته العديد من وسائل الإعلام الغانية، يسعى مسؤولو الاتحاد الغاني استغلال أحداث العنف التي اندلعت في القاهرة يوم 6 أكتوبر وأسفرت عن مقتل 51 مواطنا - وفقا لتقرير وزارة الصحة - لنقل المباراة خارج البلاد.

ويشعر منتخب النجوم السوداء بالقلق على بعثتهم المنتظر أن تسافر إلى مصر لخوض مباراة إياب المرحلة النهائية من تصفيات المونديال يوم 19 نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة مواجهة غانا على ملعب الدفاع الجوي في محافظة القاهرة.

وعلى عهدة وسائل الإعلام الغانية، يصنف المسؤولون مصر على أنها منطقة شديدة الخطورة أمنيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بجدية.

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