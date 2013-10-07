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بوتين يستبعد تعافى الاقتصاد العالمى فى ظل النموذج الاقتصادى الحالى

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بوتين يستبعد تعافى الاقتصاد العالمى فى ظل النموذج الاقتصادى الحالى بوتين يستبعد تعافى الاقتصاد العالمى فى ظل النموذج الاقتصادى الحالى

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، فى اجتماع قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ أن الاقتصاد العالمى لا يستطيع استعادة عافيته فى وقت سريع فى ظل النموذج الاقتصادى الحالى.

وقال بوتين- فى اجتماع قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ فى جزيرة بالى الإندونيسية- إن الاقتصاد العالمى تجاوز مرحلة حادة من الأزمة، ولكن ليس متوقعا أن يستعيد الاقتصاد عافيته فى وقت سريع، مشيرا إلى أن وتيرة النمو الاقتصادى تتباطأ فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا.

وأرجع بوتين أسباب الركود الاقتصادى إلى "مشاكل طويلة الأمد تواجه النموذج الاقتصادى الحالى"، والمطلوب، حتى يستعيد الاقتصاد العالمى عافيته، نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، حيث يتم البحث عن نموذج جديد خلال اجتماع قمة الثمانى واجتماع قمة مجموعة العشرين.
> وعن الأزمة المالية التى تواجه الولايات المتحدة الأمريكية الآن قال بوتين إن جميع المشاركين فى قمة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ يتمنون للرئيس الأمريكى باراك أوباما النجاح فى تجاوز هذه الأزمة، ويرون لهم مصلحة فى تجاوزها فى أسرع وقت لأن الولايات المتحدة أكبر فى العالم.

وأعلن بوتين استعداد بلاده لمساعدة دول آسيا والمحيط الهادئ فى إنماء الاقتصاد، من خلال مدها بالمزيد من النفط والغاز، وغيرها من مصادر الطاقة، وأيضا بالتكنولوجيا المتطورة.
> كان بوتين قد أعلن فى معرض حديث عن نتائج اجتماع قمة مجموعة العشرين فى مدينة سان بطرسبورج الروسية فى شهر سبتمبر الماضى أن مجموعة العشرين تبنت "خطة سان بطرسبورج" لخفض عجز ميزانية كل دولة وإجراء الإصلاح الهيكلى الشامل.

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