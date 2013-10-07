وزارة الاتصالات:عدد مستخدمى فيس بوك فى مصر بلغ ١٦ مليون شخص

أعلنت الدكتورة نجوى الشناوى مدير مركز المعلومات ومسئولة التخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات، أن مصر تقدمت فى ترتيبها هذا العام فى تقرير الاتحاد الدولى للاتصالات لقياس تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحتل المرتبة الـ٨٦ من بين ١٥٧ دولة شملها التقرير، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وقالت نجوى الشناوى- خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه اليوم بالقاهرة المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات، لإطلاق التقرير السنوى لقياس تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم- إن عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى مصر وصل إلى ١٦ مليون شخص.

وأضافت أن مصر حققت تحسنا فى سلة أسعار خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعد الأرخص من حيث سعر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.

وأشارت نجوى الشناوى إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت فى مايو الماضى استراتيجية جديدة تغطى ٣ سنوات قادمة، وتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة رقمية متكاملة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لخدمات الكابلات البحرية للاتصالات، حيث يمر بمصر ١٨ كابلا بحريا، مما يؤهلها لتكون مركزا لخدمات الإنترنت فى الشرق الأوسط، ويتيح زيادة سعة وسرعة الإنترنت وزيادة عدد المستخدمين.

> وأضافت أنه سيتم فى مصر خلال الأسابيع القادمة، إطلاق مشروع الإنترنت عريض النطاق بقيمة استثمارات تصل إلى مليارى دولار حتى عام ٢٠١٥.