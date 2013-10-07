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فرنسا تدين العنف بالمظاهرات المصرية وتؤكد دعمها للعملية الديمقراطية

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فرنسا تدين العنف بالمظاهرات المصرية وتؤكد دعمها للعملية الديمقراطية فرنسا تدين العنف بالمظاهرات المصرية وتؤكد دعمها للعملية الديمقراطية

أعربت فرنسا عن إدانتها لأعمال العنف التى وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية فى أثناء المظاهرات التى شهدتها البلاد.

وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن بلاده تستنكر العنف الذى شهدته عدة مناطق فى مصر أمس، والذى أدى إلى مقتل العشرات.

وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن باريس تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا، موضحا أن بلاده تذكر بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر، على أن يتم ممارسة هذا الحق بطريقة "سلمية".

وأكد المتحدث دعم فرنسا "للعملية الديمقراطية الشاملة"، المفتوحة لجميع الحركات السياسية "التى ترفض العنف"، من أجل تأسيس ومؤسسات مدنية منتخبة ديمقراطيا وفقا للجدول الزمنى الذى حددته خارطة الطريق.

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مصر 365

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