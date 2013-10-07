وزير الطيران: طرح مشروع "إيربورت سيتى" للمستثمرين بداية 2014

قال وزير الطيران عبد العزيز فاضل إن الوزارة ستطرح على المستثمرين مشروع "إيربورت سيتى" باستثمارات متوقعة 70 مليار جنيه فى مطلع عام 2014 بنظام حق الانتفاع. وأضاف فاضل "سنطرح مشروع إيربورت سيتى للمستثمرين بداية 2014.. هذا المشروع مهم جدا لمصر فهو يقام على نحو عشرة ملايين متر مربع وبتكلفة استثمارية 70 مليار جنيه وسيقام خلال 7-10 سنوات.. هناك شركة إنجليزية تعد الآن دراسة عن المشروع".

ومشروع "إيربورت سيتى" عبارة عن مدينة استثمارية خدمية ترفيهية فى محيط مطار القاهرة وتقام على عدد من المراحل.

وقال فاضل إن الوزارة تعمل على زيادة حجم أسطولها الجوى من 81 طائرة إلى 120 طائرة فى 2025 وإلى نحو 150 طائرة فى 2050 من خلال نظام التأجير التمويلى بدلا من الشراء. وأضاف "مديونية مصر للطيران بلغت 12 مليار جنيه وسيتم سدادها على نحو عشر سنوات". وربط فاضل تأجير الطائرات الجديدة بعودة الاستقرار فى مصر "ونمو حركة السياحة".

> ويبلغ متوسط إيجار الطائرة الصغيرة نحو 350 ألف دولار شهريا والطائرة الكبيرة من 800 ألف دولار إلى مليون دولار شهريا وفقا لوزير الطيران.

> وذكر الوزير أن حركة الطيران فى مصر انخفضت نحو 40 بالمئة فى 2011 بعد ثورة 25 يناير كانون الثانى عن معدلات 2010. ووفقا لبيانات وزارة الطيران انخفضت حركة الطائرات 16 بالمئة فى أغسطس بعد فض اعتصامين لمؤيدى الرئيس المعزول كما هبط عدد الركاب بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2012.

> وأضاف فاضل "نسعى فى الفترة المقبلة للانتهاء من مشروعات بقيمة 5.5 مليار جنيه لزيادة الطاقة الاستيعابية بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب إلى 57.5 مليون راكب فى 2016 من 39 مليون راكب حاليا.وأوضح، "سنفتتح فندق المطار فى نوفمبر بتكلفة 600 مليون جنيه وهو يبعد عن صالة الركاب رقم 3 بنحو 150 مترا فقط".

وذكر فاضل الذى يمتلك خبرة تزيد عن 40 عاما فى مجال الطيران أن مبادرة تنشيط السياحة نجحت فى الفترة بين الأول من سبتمبر وحتى يوم 20 من الشهر فى شغل 1650 غرفة فى الفنادق توازى نحو 15 ألف ليلة سياحية. ولم يعط أرقاما لمعدلات إشغال مقاعد الطائرات خلال تلك الفترة.وقال "قد نقوم بعمل مبادرة جديدة فى عطلة منتصف العام الدراسى." وتحل عطلة منتصف السنة الدراسية عادة خلال يناير كانون الأول أو فبراير شباط.

وبسؤاله عما إذا كانت الوزارة ستدعم رحلات الطيران خلال عطلة عيد الأضحى التى تحل الأسبوع المقبل قال فاضل "لن ندعم الأسعار خلال عيد الأضحى بل سنزود رحلات الطيران الداخلى إلى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان إلى 121 رحلة أسبوعيا من 56 رحلة".

وتسعى مصر لإطلاق قمرين صناعيين لخدمات الملاحة والاتصالات.وقال الوزير إن مصر حجزت ترددات فى الفضاء الخارجى لإطلاق قمرين صناعيين لخدمات الملاحة والاتصالات والانترنت فى أفريقيا والشرق الاوسط.

> وتابع بقوله "تكلفة التصنيع والإطلاق تبلغ نحو 850 مليون دولار.. سنتعاقد على التصنيع قبل نهاية العام وسيتم الاطلاق بعد عامين ونبحث الآن عن مستثمرين للاشتراك معنا فى التمويل."