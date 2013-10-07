أساتذة الجامعات يطالبون الـ"الخمسين" بعودة الحرس الجامعى لحفظ الأمن

قال سامح عاشور مقرر لجنة لحوار والتواصل المجتمعى بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن اللجنة لن تكتب دستورا فئويا يعبر عن مصالح أشخاص لافتا إلى أن الجميع حريص على أن يكون الدستور معبرا عن جميع المصريين.

وقال عاشور خلال اجتماع لجنة الحوار بأساتذة الجامعات للاستماع لمقترحاتهم حول التعديلات الدستورية، إن القانون لابد أن يطبق فى الجامعات للعمل على انضباط العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الجميع، مشددا على أنه لا يدعو إلى تدخل الشرطة فى المسيرات السلمية وغيرها من وسائل التعبير عن الرأى السلمى ولكن لابد أن يتم معاقبة كل من يحاول مخالفة القانون.

كما أكد عاشور على أنه لا يوجد حصانه على التلبس أثناء وقوع الجريمة لافتا إلى أن هناك حالة من التخوف الزائد لدى رؤساء الجامعات من عدم وجود الحرس الجامعى.

وفى السياق ذاته طالب أساتذة الجامعات بضرورة العمل على استقلال الجامعات والنص على ذلك بوضوح فى الدستور، كما طالبوا أيضا بعودة الحرس الجامعى للحفاظ على أمن الجميع.

وقال جمال فخرى أستاذ جامعى إن المادة 19 بالدستور المختصة بالجامعات مادة مطاطة تحتاج إلى توضيح أكثر خاصة كلمة استقلال الجامعات لافتا إلى أنه لا يوجد تعريف لكلمة مستقلة مطالبا بضرورة كتابة مادة فى الدستور تهتم بالبيئة والحفاظ عليها.

وطالب الدكتور السيد المليجى بوضع مادة فى الدستور تنص على الاستفادة من البحوث المصرية لتحجيم دور التكنولوجيا المستوردة.

وشدد أساتذة الجامعات خلال الاجتماع على ضرورة منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى وإلغاء الماد 219 فضلا عن إلغاء مجلس الشورى.