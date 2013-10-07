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بالصور..أحمد عكاشة يحاضر طلاب مدينة زويل عن الثقافة العلمية والأخلاق

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التقى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى وعضو مجلس الأمناء المؤسس لمدينة زويل طلاب الدفعة الأولى للجامعة وألقى عليهم محاضرة بعنوان "الثقافة العلمية والأخلاق" متعرضا لمفهوم الصحة النفسية.

وأشار عكاشة إلى أن طلاب زويل المختارين بعناية يقع عليهم عبء كبير فى سبيل النهوض بالوطن لافتا إلى أن الثقافة العلمية تعتمد على مصداقية الذات والإتقان والتسامح والتمركز حول الآخر.

يذكر أن دكتور أحمد عكاشة، هو الطبيب الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الذى ترأس الجمعية العالمية للطب النفسى التى تضم 200 ألف طبيب ممثلين لـ136 دولة وكرمته الدولة المصرية بأرفع الجوائز وحصل على جائزة الإبداع الطبى وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية وجائزة النيل كما منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

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