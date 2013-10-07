30 إطلالة متألقة للنجمات هذا الأسبوع

ازدحمت شوارع العاصمة الفرنسيَّة باريس بالنَّجمات في بداية هذا الأسبوع، حيث كنَّ حاضرات لتوديع عروض أسبوع الموضة هناك.

حضرت كلّ من: Rita Ora، و Katy Perry عرض " Chanel"، وكانتا متألِّقتان بأزياء حملت توقيع الدار، كما ظهرت العارضة Miranda Kerr على منصَّة العرض ذاته، أمَّا Kim Kardashian فقد شوهدت في عرض"Givenchy" الأسبوع الماضي، وعاودت الظُّهور في هذا الأسبوع أثناء تجوُّلها في شوارع باريس بإطلالات أنيقة.

كما شوهدت النَّجمة الشَّهيرة Jennifer Lopez البارحة على السجَّادة الحمراء لحفل أقامته جمعيَّة حقوق الإنسان في واشنطن بفستان مخمليّ رائع بلمسات مصممها المفضَّل اللبنانيّ زهير مراد.

أمَّا عن النَّجمات العربيَّات، فقد شاهدنا ميريام فارس متألِّقة بفستان أسود قصير من "Dior " نسَّقته مع حذاء جريء وملفت, كما ظهرت المغنية رويدا عطية بـ "Jumpsuit" من الدانتيل النَّاعم، بينما شاركت النَّجمة نانسي عجرم معجبيها بصورة لها أثناء زيارتها للشَّاطئ مؤخراً.

أجمل الإطلالات بالنِّسبة لنا كانت إطلالة الممثِّلة الجميلة Charlize Theron بفستان أبيض ناعم نسَّقته بطريقة جميلة مع أقراط من اللؤلؤ, وحذاء باللونين الأبيض والأسود، وحقيبة عصريَّة سوداء.

شاهدي الصُّور وأخبرينا باختياركِ لأجمل إطلالة.

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