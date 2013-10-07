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"معا ضد الإرهاب" تجمع 40 ألف توقيع في 8 محافظات لإدراج الإخوان جماعة إرهابية

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"معا ضد الإرهاب" تجمع 40 ألف توقيع في 8 محافظات لإدراج الإخوان جماعة إرهابية "معا ضد الإرهاب" تجمع 40 ألف توقيع في 8 محافظات لإدراج الإخوان جماعة إرهابية

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 57 دقيقة

أعلن محمد سلطان، عضو حملة "معا ضد الإرهاب"، أن الحملة تمكنت حتى الآن من جمع 40 ألف توقيع على مستوى 8 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والغربية وبورسعيد والإسماعلية وبني سويف.

وقال سلطان، لـ"الوطن"، إن الحملة مستمرة في جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بإدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن المطالبة ليست قاصرة فقط على المستوى الداخلي، لكننا نطالب المجتمع الدولي أيضا بتنفيذ هذا المطلب الذي هو مطلب الشعب المصري.

وأضاف سلطان أن الحملة جمعت خلال احتفالات الذكرى الأربعين بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بميدان الساعة بمدينة دمنهور، 5 آلاف توقيع من المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة عقدت مؤتمرا صحفيا بمدينة المحمودية مسقط رأس حسن البنا مؤسس الإخوان، حضره الدكتور محمود الشربيني، عضو اتحاد شباب الثورة، وبعض القوى الثورية وممثلو الأحزاب والتنفيذيون بالمدينة، وتم عرض فيلم وثائقي عن نشأت الإخوان وآراء الزعماء وعلماء الدين في الإخوان وأعمال العنف والإجرام التي قاموا بها، وكذالك الاغتيالات منذ عصر حسن البنا.

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