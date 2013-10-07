علاج جديد للضعف الجنسى بنسبة 100%

تشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع مشكلة الضعف الجنسى لدى الرجال فى المجتمع، ومن أهمها ضعف الانتصاب، الذى يعتمد علاجه على عدة أمور أوضحها لنا الدكتور طارق أنيس أستاذ أمراض الذكورة ورئيس الجمعية العربية للصحة الجنسية، من أهمها علاج الأمراض المزمنة التى تؤدى لضعف الانتصاب مع تعديل نمط الحياة غير الصحى مثل الإقلاع عن التدخين وعدم إدمان المواد المخدرة والكحوليات وممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد، والبعد عن الضغوط النفسية وتناول الأطعمة الصحية والبعد عن الأطعمة التى تؤدى للسمنة وزيادة الدهون فى الدم واستبدال الأدوية التى قد تؤثر على الانتصاب بأخرى غير مؤثرة، بالإضافة لاستخدام مثبطات النوع الخامس من إنزيم فوسفودايإستريز سواء التى تستعمل عند الحاجة، أو ما يستعمل بصفة يومية.

> وتعد هذه العلاجات طفرة حقيقية ليس فقط فى وسائل علاج الضعف الجنسى، ولكن أيضا فى تحسين نوعية الحياة، حيث وفرت هذه العقارات علاجا فعالا وفائق الآمان يؤخذ عن طريق الفم عند اللزوم.

وحديثاً هناك عقارات لعلاج الضعف الجنسى بتركيز 100% مليجرام بالأسواق المصرية، وهى مهمة سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية، حيث تتيح هذه الجرعة علاج حالات ضعف الانتصاب الشديدة والتى يصعب علاجها كتلك التى يعانى منها الرجال المتقدمين فى السن ومرضى السكر وعقب إزالة أورام البروستاتا.