جدل واسع لمعرفة سبب وباء غامض يصيب مزارعي قصب السكر في ناكاراجوا

كتب : أ ش أ الإثنين 07-10-2013 11:26

تعرض المزارعون في حقول قصب السكر بمنطقة شيشيجابا التي تقع جنوب غرب نيكاراجوا، إلى وباء غامض يصيب الكلى، جعل المسؤولون في العديد من مراكز الصحة والبيئة والعمل يجرون أبحاثهم ودراستهم، لمعرفة السبب وراء إصابة 65% من الرجال في هذه المنطقة بخلل في عمل وظائف الكلى، وتعرض 30% منهم للوفاة.

وهذا الوباء يصيب الرجال من الفئة العمرية 30 إلى 50 عاما، وأغلبهم من الفقراء الذين يعملون عشر ساعات يوميا في الحقول وتحت درجة حرارة مرتفعة، مثلهم مثل عمال مناجم الذهب.

وأشارت بعض الدراسات التي مولها البنك الدولي ورصد لها مبلغا قدره 55 مليون دولار، إلى أن الوباء ناتج عن استهلاك الكحول المحلي المأخوذ من قصب السكر، لكن التحاليل المعملية أثبتت وجود تركيز على معادن ثقيلة ومضادات حشرية في بول ودم هؤلاء المرضى، وأن هذه المواد لا تتعدى الكميات المعروفة، وإنما يرجع الوباء إلى جانب نقص كميه المياه في الجسم، بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة.

وأوضحت دراسة أخرى أجريت في جامعة "دنفر"، أن نقص المياه في الجسم ينشط أنزيما يعرف باسم "فروكتوكيناز"، يدمر الخلايا الموجودة في الكلى.