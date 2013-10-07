دراسة: تناول الخضراوات والفاكهة ذات الألوان له فوائد على الصحة

كتب : أ ش أ الإثنين 07-10-2013 12:11

كشفت أحدث الدراسات الهولندية التي أجريت خلال عشرة أعوام على 20 ألف متطوع، أن النباتات ذات اللون البرتقالي تحمي من انسداد عضلة القلب، وتخفض الإصابة بها بنسبة 26%، وذلك إذا تناول الشخص 25 جراما يوميا من الفاكهة والخضراوات ذات اللون البرتقالي، أما ذات اللون الأبيض فتحمي من السكتات الدماغية بنسبة 9%، مع تناول 25 جراما أو أكثر يوميا.

وأوضحت الدراسة أن هذه الصبغة أو المادة التي تعطي النباتات هذه الألوان المختلفة، تحميها من الحشرات التي تهاجمها ومن العفن، كما تساعد جسم الإنسان على حماية الخلايا، وتقيه من مجموعة من الأمراض.

وهذه المواد تنتمي لأسرتين كبيرتين؛ هما أسرة "الكاروتينويد" المعروفة بـ"يبتا - كاروتين"، وتعطي اللون البرتقالي في الجزر والمشمش، و"اليكوبين" الأحمر المتواجد في الطماطم، وهي مضادات للأكسدة وتحمي البروتين والحمض النووى والدم، أما الأسرة الثانية فهي "البوليفينول"، وتعطي اللون الأحمر الداكن أو البنفسجي، وتوجد في التوت، و"كرسيلين" البيضاء الموجودة في التفاح والكمثرى، وهي مضادة للالتهابات والميكروبات وتجمد الدم.

وتقسم الدراسة هذه النباتات إلى خمسة ألوان؛ أولها الأحمر الموجود في الفراولة والكريز والرمان والبطيخ والفلفل الأحمر والطماطم، وهي تقي من سرطان الثدي والرئة وتصلب الشرايين، أما اللون البنفسجي الموجود في الباذنجان والبنجر والتين والكرنب الأحمر والتوت والتين والعنب الأسود، فتخفف الإحساس بالسيقان الثقيلة وأمراض القلب، وتمنع تكون الجلطات الدموية، فيما يمنع اللون الأصفر والبرتقالي الموجود في الجزر والمشمش والمانجو والشمام والبطاطا، ظهور التجاعيد وأمراض القلب والأوعية الدموية، أما اللون الأخضر الموجود في البروكلي والكرنب الأخضر والكوسة والسبانخ والفاصوليا الخضراء والباسلاء والسلطة، فتحتوي على فيتامين "بي أ"، وتحمي النظر وعمل وظائف القلب، وأخيرا اللون الأبيض الموجود في الموز والقرنبيط والتفاح والكمثرى والبطاطس والبصل، فيحتوي على فيتامين "د"، الذي يحمي العظام ويحسن من عملية التنفس ويقي من الربو.