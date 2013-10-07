أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

باحثون: الحمية الغذائية الغنية بأنواع معنية من الدهون تساعد على فقد الوزن

Google+ Print
باحثون: الحمية الغذائية الغنية بأنواع معنية من الدهون تساعد على فقد الوزن باحثون: الحمية الغذائية الغنية بأنواع معنية من الدهون تساعد على فقد الوزن

كتب : أ ش أ الإثنين 07-10-2013 12:20

أكد علماء أن اتباع نظام غذائي عالي في نوع معين من قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي ومساعدة الناس على إنقاص أوزانهم، وذلك وفقا لدراسة نُشرت مؤخرا في مجلة أبحاث الدهون.

وقال الباحثون من جامعة تكساس الأمريكية للتكنولوجيا، إن تلك النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي إلى تطوير النظم الغذائية والحميات، التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي وتخفض التعب في العضلات.

وأضاف الباحثون أن عضلات الهيكل العظمي لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة تحتوي على أنزيم خاص يطلق عليه اسم "إس سي دي -1"، قادر على التخلص من الدهون المشبعة.

ويعمل الإنزيم -1" عن طريق تحويل الدهون المشبعة إلى دهون غير مشبعة أحادية، وهي أسهل على التمثيل.

وعادة ما ينتج الكبد هذا الإنزيم اعتمادا على محتوى الدهون المستهلكة من الأغذية، ويقول الباحثون إن الأنسجة الدهنية تنتج الإنزيم باستمرار باعتبارها وسيلة لتنظيم نفسها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC