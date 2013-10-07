باحثون: الحمية الغذائية الغنية بأنواع معنية من الدهون تساعد على فقد الوزن

كتب : أ ش أ الإثنين 07-10-2013 12:20

أكد علماء أن اتباع نظام غذائي عالي في نوع معين من الدهون قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي ومساعدة الناس على إنقاص أوزانهم، وذلك وفقا لدراسة نُشرت مؤخرا في مجلة أبحاث الدهون.

وقال الباحثون من جامعة تكساس الأمريكية للتكنولوجيا، إن تلك النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي إلى تطوير النظم الغذائية والحميات، التي قد تسرع عملية التمثيل الغذائي وتخفض التعب في العضلات.

وأضاف الباحثون أن عضلات الهيكل العظمي لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة تحتوي على أنزيم خاص يطلق عليه اسم "إس سي دي -1"، قادر على التخلص من الدهون المشبعة.

ويعمل الإنزيم -1" عن طريق تحويل الدهون المشبعة إلى دهون غير مشبعة أحادية، وهي أسهل على التمثيل.

وعادة ما ينتج الكبد هذا الإنزيم اعتمادا على محتوى الدهون المستهلكة من الأغذية، ويقول الباحثون إن الأنسجة الدهنية تنتج الإنزيم باستمرار باعتبارها وسيلة لتنظيم نفسها.