Jennifer Lopez تنسحب من فيلم بسبب غيرتها

قررت النجمة Jennifer Lopez أن تنسحب من فيلم The 33 الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، بسبب رفض مخرج العمل ومنتجه طلبها إبعاد النجمات اللواتي تقلّ أعمارهنّ عن 33عاماً، واللواتي يفقنها جاذبيّة.

وأفادت صحيفة Daily Star عن أحد العاملين في الفيلم أنّ "النجمة Jennifer Lopez التي تعدّ من بين نجمات هوليوود اللواتي كلّما تقدّمن بالعمر أصبحن أجمل، طلبت أن تعرض عليها قائمة بأسماء المشاركين بالعمل مرفقة بصورهم، وأخذت تدقق بكلّ الصور، ثمّ تضع على صور الشابات اللواتي هنّ أجمل منها إشارة X، إلى أن طلبت من القائمين على العمل إبعاد عدد من النجمات، بسبب جمالهنّ الذي سيسحب الأضواء منها".

ويبدو أنّ النجمة أصابتها الغيرة، بعد أن بلغت عامها الرابع والأربعين، حيث باتت لا ترغب في أن تجاورها أيّ نجمة من اللواتي تبدو عليهنّ علامات الجمال والشباب.

من جانب آخر، كرّمت النجمة Lopez بجائزة المساواة في حفلة حملة حقوق الإنسان التي عقدت مساء يوم السبت في واشنطن، بسبب جهودها من أجل تحسين حياة الناس داخل المجتمع.