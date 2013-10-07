Madonna تدرس القرآن وتبني مدارس في دول إسلامية

كشفت المغنية الأمريكية Madonna، عن قيامها بدراسة القرآن الكريم، خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تبنّيها مدارس للبنات في عدد من الدول الإسلامية.

وقالت Madonna التي تبلغ من العمر 54 عاماً، في مقابلة أجرتها معها مجلة "Harper's Bazaar": "إنني أقوم ببناء مدارس للفتيات في دول إسلامية، وأدرس القرآن، فأنا أعتقد أنّه من المهم دراسة جميع الكتب السماوية".

ولم تذكر Madonna المخطوبة من الراقص الجزائريّ المسلم إبراهيم زيبات،، أسماء الدول الإسلامية التي بنت فيها مدارس للبنات أو تبني فيها حالياً، لأنّها قالت العبارة في معرض شأن آخر، أثناء المقابلة، فيما يبدو أنّ دراستها للقرآن الكريم حالياً قد تكون بتأثير من علاقتها بإبراهيم الذي تعرّفت إليه، حين كان بين راقصين تقدّموا للمشاركة في أحد عروضها، وأثار إعجابها حين رأته يرقص في حفلة الافتتاح.

واعتنقت Madonna، وهي الأكثر جنياً للأرباح بحسب "فوربس"، مذهب "الكابالا" اليهودي، منذ عام 1996، حيث تردّد أنّها أقنعت زوجها السابق المخرج "غاي ريتشي" بحضور دروس "الكابالا"، قبل انفصالهما عام 2008.

وكان تردّد أنّ هناك خلافات بينها وبين شريكها المسلم (25 عاماً)، بسبب اختلاف الديانة، لكنّ هذه التقارير تنفي كلّ تلك الإشاعات.