ما الذي سيجمع عامر الحمود وراشد الماجد يوم الخميس المقبل؟

قرّر المخرج السعودي عامر الحمود الاحتفال بعيد الأضحى مبكراً وعلى طريقته الخاصة، حيث سيبدأ برنامجه الجديد "جسر المحبة" الذي سينطلق بعد أيام قليلة عبر تلفزيون "البحرين"، ومباشرة على الهواء من جسر الملك فهد يوم الخميس 10-10-2013 م العاشرة مساء ، واختار أن تكون أغنية البرنامج من غناء راشد الماجد وكلمات الدكتور غازي القصيبي لقصيدة "ضربٌ من العشق .. لا دربٌ من الحجر " وعن هذا الاختيار قال الحمود : عندما اخترتُ رائعة الدكتور غازي القصيبي رحمه الله "لأن تكون الأغنية الخاصة ببرنامج "جسر المحبة" اخترتها لأنها كتبت لمناسبة افتتاح جسر الملك فهد آنذاك، وأنا أسمع القصيدة بصوت د.غازي رحمه الله لم يخطر ببالي سوى راشد الماجد ، ولم أستغرب أبداً موافقة راشد الماجد على غنائها فهو من وجهة نظري كما قلت الأنسب لغنائها".

الجدير بالذكر أنّ الأغنية ستكون من ألحان الملحن البحريني المعروف الفنان نزار عبد الله .

يذكر أن برنامج جسر المحبة فكرة و إخراج الأستاذ عامر الحمود و من إنتاج تلفزيون البحرين و من إعداد و تقديم الإعلامية نغم مستو .

من كلمات القصيدة :

ضربٌ من العشقِ .. لا دربٌ من الحجرِ

هذا الذي طارَ بالواحات للجزرِ