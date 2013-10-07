كلوديا مرشليان لـ"سيدتي نت": ليليا أخطأت واستحقت العقاب الذي نالته

عاد برنامج "ستار أكاديمي" ليخطف الأضواء ولو من بوّابة هيفا وهبي هذه المرّة، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي تحدث فيها مشكلة بسبب هيفا داخل الأكاديميّة، وتتسبّب ببلبلة بين الطلاب تنتهي بعقاب طالبة على خلفية انتقاد قاس وجّهته للمغنّية.

فعلى ما يبدو، الكيمياء تبدو مفقودة بين النجمة وطالبات الأكاديميّة، إذ لا يزال الجمهور يذكر الطالبة الفلسطينية ديالا عودة، التي سخرت من هيفا على مرأى من الكاميرات فأقصيت في البرايم التالي، ولم يكن ثمّة ما يؤكّد أو ينفي أنّ خروجها جاء على خلفية انتقادها للفنانة، رغم إعلانها شخصياً في أكثر من مقابلة لها أنّ نفوذ هيفا على فريق عمل البرنامج أطاح بها من الأكاديميّة.

كلوديا مرشليان:الطالبة أخطأت وعوقبت فلماذا كل هذه الضجّة؟

هذه المرّة تتكرّر القصّة مع الطالبة التونسيّة ليليا بن شيخة، التي دفعت بدورها ثمن انتقادها لهيفا غالياً، فحرمت من الغناء في البرايم المقبل بعد أن وبّختها بقسوة مديرة الأكاديمية الجديدة كلوديا مرشليان (شاهدوا توبيخ كلوديا لليليا)، وحرمتها من مشاركة زملائها في البرايم، ما أشعل حملة انتقاد واسعة للبرنامج من قبل توانسة اعتبروا أنّ ما جرى مع ليليا هو مقدّمة لاستبعادها رغم امتلاكها خامة صوتيّة رائعة.

مديرة الأكاديمية كلوديا مرشليان في اتصال مع "سيدتي نت"، اعتبرت أنّ الموضوع لا يستحق كلّ هذه الضجّة المثارة لأنّه يمكن اختصاره بأنّ هناك طالبة أخطأت ونالت عقابها، مشدّدة على ضرورة التزام الطلاب باحترام الضيوف، والانتباه إلى ما يقولونه لأنّ تصريحاتهم تخرج إلى الهواء ما يجعلهم مسؤولين عن كل كلمة يتفوّهون بها داخل الأكاديميّة.

ليليا والسيليكون

وعن قسوة العقاب بحق ليليا قالت "نحن كنا واضحين، ليليا لن تغنّي في البرايم الذي ستتواجد فيه الضيفة التي أهانتها"، وقد أثنت كلوديا على موهبة ليليا والتزامها مبدية استغرابها من الزلّة التي وقعت فيها، ولدى سؤالنا "هل يعقل أن تحاسب ليليا فقط لأنها قالت إنها لن تغنّي لهيفا بعد أن غنّت لأصالة وأسمهان؟" أجابت كلوديا "ليليا قالت ما هو أكثر من ذلك، كما أنّ كلامها هذا لا يخلو من استخفاف بضيفتنا وهو ما لا نقبله من طلابنا".(استمعوا إلى ليليا ورأيها أغاني هيفا)

وتابعت "ليليا تحدّثت عن السيليكون وأمور شخصية لم يكن يجدر بها أن تأتي على ذكرها أبداً" (شاهدوا ما قالته ليليا عن هيفا).

ماذا قال زكي؟

ولأن بعض المشاهدين نقلوا اعتراضهم عبر "تويتر" على معاقبة ليليا وغضّ النظر عن المشترك اللبناني زكي شريف الذي تحدّث بدوره عن هيفا حسب ادعاءاتهم، قالت كلوديا "لم يخرج كلامه على الهواء، أما ليليا فكلامها مسجّل وهو يشكّل إهانة لضيفتنا، ونحن لا نقبل أن يرتكب طلابنا مثل هذه الأخطاء".

وعن الحملة التي شنّها بعض التوانسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على البرنامج قالت كلوديا "هذه أمور تحدث منذ انطلاق البرنامج، والاتهامات بالعنصرية تطال البرنامج في كل حلقة كلما تتمّ تسمية مشترك من بلد ما".

وقلّلت كلوديا من شأن الاتهامات التي تساق ضدّ الأكاديمية من قبل بعض المتعاطفين مع ليليا، واضعة القضيّة كلها في إطار عقاب استحقّته طالبة أخطأت بحق ضيفة الأكاديميّة.

حملة تونسيّة

وكان شباب متعاطفون مع ليليا قد شنّوا حملة عنيفة على "تويتر" على الأكاديمية بشخص مديرتها كلوديا مرشليان، فرأى البعض أنّ ليليا أخطأت لكنّ العقوبة كانت قاسية جداً، وتساءلوا لماذا لم تمنع ليليا من الغناء مع هيفا فحسب بدل إقصاءها من البرايم كلّه؟

وذكّر البعض كلوديا بالمشتركة العراقية رحمة رياض، التي أخطأت بحق إليسا في دورة سابقة، فحرمت من الغناء معها ولم تعاقب بإقصائها من البرايم.

كما ذكّر البعض الآخر بحادثة المشتركة الفلسطينية ديالا عودة، التي انتقدت هيفا وهبي بقسوة قبيل حلولها ضيفة على الأكاديمية، فتمّ إخراجها في البرايم التالي، وهو ما حذّر منه بعض متابعي البرنامج، معتبرين أنّه في حال خرجت ليليا، فإنّ البرنامج يكون قد فقد مصداقيته أمام سطوة سلطة هيفا، على حد تعبير بعض الناقمين على منع ليليا من الغناء.

ويبقى السؤال، هل كان على الأكاديميّة بشخص مديرتها كلوديا مرشليان غضّ النظر عن الطالبة ليليا كي لا تتعرّض لهذه الحملة القاسية من الانتقادات؟ أم أن المديرة الجديدة مطالبة اليوم بضبط الأكاديميّة بصرامة كي لا تتكرّر الهفوات التي كانت تحصل العام الماضي، والتي تخطّت المقبول ووصلت إلى حد تبادل الشتائم بين الطلاّب؟

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