3 نجمات عربيّات في 3 إجازات

للسفر والاستجمام مكانة لدى النجمات.فبرغم بريق الشهرة، هي تشكّل ضغطاً كبيراً عليهن، ما يدفعهن للإبتعاد نحو أماكن يحرصن على أن ينعمن فيها بالاسترخاء والخصوصية.وفي هذا الإطار، اختارت النجمات إليسا العاصمة الإيطاليّة "روما" وسيرين عبد النور جزيرة "سانتوريني" وميريام فارس جزيرة "رودوس" اليونانية لإجازاتهن الصيفية.

ماذا تمنّت إليسا قبل رمي النقود في "النافورة"؟

سافرت المغنيّة اللبنانية إليسا الى العاصمة الإيطاليّة "روما" لقضاء عطلة استجمام برفقة صديقتها، وذلك في قلب المدينة التي تنبض بالمعالم الأثريّة العريقة

والتي تشكّل عاصمةً للسياحة العالميّة.

وتعدّ "نافورة تريفي" Fontana di Trevi من أشهر الأماكن السياحيّة في "روما"، وثمة اعتقاد شائع بأنها مكان للتمني.بناها المعماريّ نيكولا سالفي وتمّمها بياترو براشي.ويبرز في وسطها تمثال "نيبتون" الذي يقف على عربة يجرّها حصانان، ويقصدها السيّاح، فيقومون برمي قطعة من النقود المعدنيّة قبل التمني.ويتمّ جمع هذه النقود أسبوعيّاً، لتذهب إلى صندوق خاصّ بالصليب الأحمر الدوليّ.وقد برزت صورة لإليسا وهي ترمي النقود، في هذه النافورة!

وإذا كنت من هواة التسوّق، فلا بدّ لك من أن تقصدي أشهر مراكز التسوّق في "روما" على غرار إاليسا، وأبرزها:

ـ شارع "فيا كوندوتي" Via Condotti الذي يضمّ أشهر "البوتيكات" ودور الأزياء العالميّة.

ـ شارع "فيا مارجوتا" Via Margutta الذي يمتاز بضيق مساحته، ولكن يحلو التنزّه فيه والإطلاع على مبانيه التاريخيّة، كما التسوّق.

ـ شارع "فيا بوكا دي ليون" Via Bocca Di Leone الذي يتفرّد بمحال المجوهرات الأنيقة التي تبيع تصاميم لا تجدينها سوى هناك.

سيرين عبد النور وهوى البحر

اختارت الفنّانة سيرين عبد النور المولعة برياضة السباحة جزيرة "سانتوريني" اليونانيّة مكاناً لإجازتها التي قضتها برفقة زوجها وأصدقائها.و"سانتوريني" التي تحقّق أصداء جيّدة في صفوف السيّاح العرب، تقع في بحر إيجه، جنوب شرق اليونان، وتعدّ من أجمل المناطق السياحيّة في العالم، برغم صغر مساحتها.وهي تحفل بالمناظر الطبيعيّة الرائعة، وتحظى بخاصيّة تنوّع رمال شواطئها بين البيضاء والسوداء. "سانتوريني" هي عبارة عن كلّ ما تبقّى من الإنفجار البركانيّ الذي يعود إلى 3600 سنة خلت، وهي العنوان الأبرز لممارسة السباحة والغوص في مياه شواطئها.

ولا تنسي زيارة "متحف الآثار" في العاصمة "فيرا" Fira، وقد أنشئ سنة 1960، ويحتضن التماثيل والمنحوتات الهيلينيّة والرومانيّة.

ميريام فارس وشمس اليونان

اختارت النجمة ميريام فارس الذهاب إلى اليونان برفقة شقيقتها رولا وصديقتهما لتبدأ جولتها الصيفية من جزيرة "رودوس" المتمركزة بالقرب من السّاحل الجنوبيّ لتركيا، وتتمتع بشواطئ رملية ساحرة، حيث بإمكانك الدخول إليها مجاناً للاستمتاع بأشعة الشّمس وممارسة بعض النشاطات المائيّة كالسّباحة والتزلّج على الماء.

وهذه أبرز الأنشطة التي يمكنك القيام بها في هذه الجزيرة:

ـ التجوّل في أسواق "رودوس" التي تُعتبر مكاناً مثيراً للتسوّق، إذ تشتهر بصناعتها الحرفيّة للمجوهرات والفضّة والأحذية الجلديّة والسجاد.

ـ زيارة المساجد ذات التصاميم الرائعة التي بُنيت خلال السيطرة العثمانيّة على الجزيرة، فيما تعود معظم معالم "رودوس" إلى العصر الصليبيّ.

ـ تذوّق الأطباق المحليّة الشهية، ولاسيما السمك الطازج المشوي.

