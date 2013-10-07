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اختناقات مرورية حادة بكوم أمبو وأسوان

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شهدت صباح اليوم الاثنين، عدة مناطق بمحافظة أسوان، أزمة مرورية حادة مع عودة العمل عقب أجازة السادس من أكتوبر، ففى مدينة كوم أمبو شهد طريق أسوان السريع اختناقا مروريا حادا لمدة ساعتين تقريبا بمدخل المدينة الشمالى، حيث أدى الاختناق المرورى لارتباك حركة سير السيارات، وخاصة النقل الثقيل، وكما حدثت مناوشات بين سائقى النقل الداخلى وسائقى مركبات التوك توك، كما زاد من حدة التكدس المروى افتراش باعة جائلين الأرصفة بجوار موقف سيارات الأجرة.

كما شهد موقف الأقاليم بمدينة أسوان تكدسا للمواطنين وزحاما شديدا مما حال دون وصول المئات من الموظفين والعمال فى مواعيدهم لعدم وجود سيارات أجرة كافية، على عدد من خطوط السير، وكذلك تأخر وصول الطلاب بجامعة أسوان بمنطقة صحارى.

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