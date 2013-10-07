أخبار عاجلة

الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
حركة المرور.. تحويلات مرورية وكثافات بهذه الطرق.. وإليكم البدائل -
إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يقتحم معركة عدنان

Google+ Print
برشلونة يقتحم معركة عدنان برشلونة يقتحم معركة عدنان

مدريد (إفي) - كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب البلجيكي-الألباني الموهوب عدنان يانوزاي النجم الصاعد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ودخل البرسا، بطل الليجا الإسبانية، في زمرة المتنافسين على يانوزاي، بجانب أندية كبيرة مثل بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

 

ولفت عدنان الأنظار اليه بشدة بعد أن قاد "الشياطين الحمر" للفوز في الجولة الاخيرة من الدوري الإنجليزي على سندرلاند 2-1 بهدفين من توقيعه، ليصبح حديث الوسط الرياضي في إنجلترا والعالم.

وينتهي عقد يانوزاي (18 عاما) مع اليونايتد صيف 2014 ، وتسعى إدارة النادي بطل إنجلترا للتجديد له، وغلق الباب امام شائعات رحيله المتزايدة.

 

وأكد ديريك دي فريس وكيل اعمال الجناح الموهوب في تصريحات نقلتها صحيفة (دايلي ميل) البريطانية "هناك الكثير من الأندية الأوروبية مهتمة بعدنان، لن أفصح عن اسمائها، أليكس فيرجسون كان يمنع أي تفاوض، الآن يمكن التفكير في العروض".

يذكر أن المعارك على اللاعب النازح من كوسوفو ليست مرتبطة فقط بالأندية، بل بالمنتخبات ايضا، حيث تسعى لاجتذابه عدة منتخبات مثل بلجيكا وإنجلترا وألبانيا وتركيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع