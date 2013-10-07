برشلونة يقتحم معركة عدنان

مدريد (إفي) - كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب البلجيكي-الألباني الموهوب عدنان يانوزاي النجم الصاعد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ودخل البرسا، بطل الليجا الإسبانية، في زمرة المتنافسين على يانوزاي، بجانب أندية كبيرة مثل بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ولفت عدنان الأنظار اليه بشدة بعد أن قاد "الشياطين الحمر" للفوز في الجولة الاخيرة من الدوري الإنجليزي على سندرلاند 2-1 بهدفين من توقيعه، ليصبح حديث الوسط الرياضي في إنجلترا والعالم.

وينتهي عقد يانوزاي (18 عاما) مع اليونايتد صيف 2014 ، وتسعى إدارة النادي بطل إنجلترا للتجديد له، وغلق الباب امام شائعات رحيله المتزايدة.

وأكد ديريك دي فريس وكيل اعمال الجناح الموهوب في تصريحات نقلتها صحيفة (دايلي ميل) البريطانية "هناك الكثير من الأندية الأوروبية مهتمة بعدنان، لن أفصح عن اسمائها، أليكس فيرجسون كان يمنع أي تفاوض، الآن يمكن التفكير في العروض".

يذكر أن المعارك على اللاعب النازح من كوسوفو ليست مرتبطة فقط بالأندية، بل بالمنتخبات ايضا، حيث تسعى لاجتذابه عدة منتخبات مثل بلجيكا وإنجلترا وألبانيا وتركيا.