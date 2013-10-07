منسوب النيل ينخفض سنتيمتر وبحيرة ناصر تستقبل 83 مليون متر مياه

سجل منسوب النيل أمام السد العالى اليوم الاثنين، انخفاضا بلغ 1 سنتيمتر عن منسوب أمس الأحد، وبلغ 175 مترا و78 سنتيمترا، مقابل 175 مترا و79 سنتيمترا أمس الأحد.

وذكر بيان تلقاه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، من هيئة السد العالى أن كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر سجلت اليوم 83 مليون متر مكعب.

كما أشار التقرير إلى أن كميات المياه المنصرفة من خلف السد العالى بلغت اليوم 135 مليون متر مكعب، وهى مساوية للكمية المنصرفة بالأمس، وتكفى لسد احتياجات الزراعات الصيفية والصناعة والشرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر النيل، وتشغيل محطات الكهرباء بخزان أسوان والسد العالى.