"قومى المرأة" يطالب وزير التعليم العالى بتعيين طبيبة مسالك بولية

أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً إلى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، طالب خلاله بالاستجابة للشكوى التى تلقاها المجلس من قِبل (د.لبنى على عبد الرحيم) طبيب مقيم جراحة مسالك بولية بمستشفى جامعة قناة السويس وحرمانها من حقها فى الترقى، حيث تعكس تلك الشكوى مدى الاضطهاد الذى تتعرض له المرأة بفعل سياسة وتوجه بعض المسئولين والسعى المُتعمدّ لإقصائها من مواقع القيادة، رغم أحقيتها فى ذلك.

ويأتى هذا إيماناً من المجلس القومى للمرأة بأهمية تحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، والحد من الممارسات التمييزية الموجهة ضد المرأة، والسعى لإقصائها من تولى المناصب القيادية، أو حصولها على حقها فى الترقيات للوظائف الأعلى.

كان المجلس قد تلقى شكوى من (د.لبنى عبد الرحيم)، والتى صدر إعلان بتعيينها معيد مسالك بولية منذ شهر يونيه 2013 نظراً لأنها من أوائل الدفعة وتقديرها العام امتياز مع مرتبة الشرف، ولم تحصل على أى جزاءات طوال ثلاث سنوات، ثم حدث أن قام أحد الأساتذة بالقسم بالتعدى عليها بالقول والدفع، فتقدمت بشكوى رسمية لدى عميدة الكلية، وقام الأساتذة فى القسم بالضغط عليها لسحب الشكوى، ثم أُوقف تعيينها على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء، كما أن رئيس القسم الحالى يرفض وجود طبيبة جراحة مسالك من حيث المبدأ.