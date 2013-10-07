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مطار الغردقة يستقبل 5700 سائح على متن 46 طائرة من بينهم 14 طائرة ألمانية

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مطار الغردقة يستقبل 5700 سائح على متن 46 طائرة من بينهم 14 طائرة ألمانية مطار الغردقة يستقبل 5700 سائح على متن 46 طائرة من بينهم 14 طائرة ألمانية

شهد مطار الغردقة الدولى وصول أعلى معدل للسياحة الأجنبية منذ 30 يونيو الماضى، حيث بلغ عدد الطائرات 46 طائرة من بينهم 29 طائرة دولية و17 طائرة داخلية وبلغ عدد السائحين الأجانب 5700 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات.

وصرح اللواء سامى عبد المنعم مدير مطار الغردقة الدولى، بأن حركة الوصول منتظمة والفنادق وشركات السياحة تواصل عملها باستقبال الأفواج السياحية حسب التقرير الصادر عن سلطات مطار الغردقة لحركة أمس الأحد وسط تكثيف أمنى من الجيش والشرطة وأن رحلات الوصول وصلت إلى أعلى معدل خلال الثلاث اشهر السابقة وانعكاس ذلك على نسب الإشغال بالفنادق.

وفى سياق متصل، أشار اللواء طيار صادق الشورى نائب مدير المطار إلى وصول 14 طائرة ألمانية تقل أكثر من 2000 سائح وهو مؤشر جيد لأول رد فعل لرفع الخارجية الالمانية حظر السفر لرعاياها وان عدد طائرات الوصول للسياحة الروسية بلغ 5 طائرات تقل أكثر من 800 سائح روسى.

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مصر 365