5 حقن لمحاربة الشيخوخة!

إن السرَّ وراء الشباب الدائم لمشاهير ونجمات العالم يكمن في التقنيات التي تقوم على تعبئة المناطق المتضررة في الجلد وإعادتها إلى حجمها الطبيعي؛ فمع تقدُّم السن، يصبح الجلد أقلّ مرونة، ويقلّ عمل الغدد الدهنيّة التي ترطّب سطح الجلد، فيبدأ الجلد ـ تالياً ـ بفقدان رونقه وبريقه. ولكن بفضل تقنية حقن التعبئة، أصبح بإمكان كلّ سيّدة أن تُعيد إلى بشرتها النضارة والشباب بخطوات بسيطة وتكلفة معقولة؛ وهذه الحقن تقسم إلى نوعين، وهما:

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1. حقن الدهون الذاتيّة التي تعتمد على أخذ الدهون من بعض المناطق، كالبطن والأرداف، وحقنها في مناطق أخرى، كالوجه.

2. حقن الموادّ المصنّعة من موادّ كيميائيّة كحقن الهيالورونيك، وحقن البلازما، وحقن الميزوثيرابي، وجميعها إجراءات غير جراحيّة، تعتمد على حقن الجسم لتجديد الجلد وإعادة الشباب والحيويّة إليه. وفي ما يلي توضيح أكثر لهذا النوع من الحقن:

3.حقن الهيالورونيك: تعتبر مادة الهيالورونيك هي المكوّن الأساسيّ للأنسجة الجلدية، والقادرة على امتصاص السوائل من الجسم والاحتفاظ بالماء، وبالتالي هي المادة المسؤولة عن الحفاظ على رطوبة البشرة، إذ مع الوقت يقلّ إفراز هذا الحمض في الجسم، ممّا يؤدّي إلى جفاف البشرة بشكل كبير. ومن هنا يأتي دور حقن الجسم بحمض الهيالورونيك عن طريق حقن جزيئات صغيرة الحجم منه حتى تتغلغل إلى الأدمة، فتحفّز نشاط الخلايا وتُعيد إلى البشرة حجمها الطبيعي. ويستخدم الهيالورونيك لحقن الشفاه وجعلها أكثر امتلاءً، إضافة إلى نفخ الخدود التي تعاني من الذبول، أو الأيدي التي تعاني من التجاعيد، كما أنه يقوم بتخفيف الهالات السوداء تحت العيون. وتعتبر حقن حمض الهيالورونيك من أكثر أنواع الحقن أماناً على المستوى التجميليّ والمستوى الطبي أيضاً؛ لأنّ معظم آثارها الجانبيّة عابرة وبسيطة، ولا تتجاوز احمرار وتورم المنطقة التي تمّ حقنها.

4 . حقن الميزوثيرابي: وهي عبارة عن حقن موادّ معيّنة كمستخلصات نباتية أو فيتامينات أو مضادات أكسدة وغيرها في الطبقة الوسطى من الجلد. وتنقسم هذه الحقن إلى حقن لإعادة نمو الشعر، وحقن لإزالة الدهون، وحقن لإعادة النضارة والشباب إلى البشرة. وتتميّز حقن إعادة الشباب إلى البشرة بقدرتها على تقوية الجلد وتحسين لونه ومرونته، إضافة إلى أنها تخلِّص الجسم من السموم والجزيئات التي تسبّب التجاعيد، وذلك بفضل مكوّناتها وتركيبتها المكوّنة من الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن ومضادات الأكسدة. وتتمّ عملية حقن الميزوثيرابي عبر طريقتين، يشرحهما الطبيب لك.

أمَّا عن الأعراض الجانبية لحقن الميزوثيرابي فهي لا تتعدّى ظهور بعض الاحمرار والتوّرم في المنطقة المحقونة، ما يوجب عدم استخدام هذا النوع من الحقن للمرأة الحامل أو المرأة المرضعة.

5.حقن البلازما: وهي التقنية التي تعتمد على ترسيب وفصل مكوّنات الدم "البلازما" وإعادة حقنها مرّة أخرى في جسد المريض نفسه، حيث تقوم حقن البلازما المعاد حقنها بالانقسام والانشطار، ما يؤدّي إلى تحفيز الخلايا الجذعية الشابة، وتجديد الكولاجين الذي هو عبارة عن بروتين، يُشكّل معظم الطبقة الثانية من الجلد، ويُساهم في تماسك وقوة الجلد، كما يمنح البشرة الحيويّة والشباب.

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