مستشار وزير النقل يتفقد موانئ السويس

قام اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل للقطاع البحرى بتفقد موانئ السويس صباح اليوم الإثنين، وهى الزيارة التى تم تأجيلها الأسبوع الماضى، حيث رافق مستشار الوزير اللواء العربى السروى محافظ السويس وعدد من قيادات المحافظة.

هذا وتفقد مستشار الوزير ميناء الأدبية للوقوف على آخر تطورات المشروعات الجديدة بالميناء، وذلك برفقة وفد من شركة المقاولون العرب بعد أن شهدت المشروعات بطئا فى التنفيذ خلال الفترة الماضية عقب أحداث ثورة 30 يونيه.

من جانبه قدم الربان سعيد حبيب، مدير عام الحركة والخدمات الملاحية بموانئ "السويس - الأدبية – الزيتيات"، عرضا كاملا للوفد عن المشروعات بموانئ السويس وخاصة الأدبية والمشاكل والمعوقات التى تواجه المشاريع.

كما بحث محافظ السويس مع مستشار الوزير كيفية إعادة تفعيل ميناء بور توفيق للركاب مرة أخرى، والاستفادة بموقع السويس الإستراتيجى على البحر الأحمر، وعودة رحلات الحج والعمرة، من موانئ السويس مرة أخرى.

يذكر أن زيارة مستشار الوزير تمهيدا لزيارة الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل المقرر أن يزور موانئ السويس قريبا.

يذكر أن آخر زيارة رسمية لموانئ السويس، كانت من قبل الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل فى حكومة هشام قنديل، فى النظام السابق فى 20 مايو، وتفقد خلالها موانئ "الأدبية – الزيتيات – بور توفيق"، برفقة اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة الموانئ السابق ضمن الاحتفال بتدشين خط ملاحى جديد بين ميناء بور توفيق – ضبا السعودى.