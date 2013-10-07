بدء حملة لمكافحة القوارض بالمنيا

بدأت اليوم مديرية الزراعة بالمنيا حملتها لمكافحة القوارض، والتى تستمر لمدة 4 أيام على مستوى كافة مراكز المحافظة، بهدف خفض معدلات الإصابة فى المساحات المتضررة من انتشار القوارض، لما لها من مردود سلبى على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسن فولى، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد فوسفيد الزنك لتغطية الحملة، والذى يخلط بجريش الذرة الشامية فى الأماكن غير المكشوفة مع التركيز على جميع بؤر الإصابة، والتى تشمل (الحقول، جوانب الترع، المصارف، جانبى شريط السكك الحديدية)، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء العمل يتم المرور على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفى حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية للقوارض يتم مقاومتها بعد مرور أسبوع.

ووجه وكيل الوزارة تحذيراً للأهالى والزراع لمنع خروج الحيوانات والطيور فى أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمنى للحملة التى يتم تنفيذها ثلاث مرات سنوياً خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر.

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